Subway kommt zurück nach Vorarlberg

Subway will eine Filiale in der Bregenzer Rheinstraße eröffnen - das Genehmigungsverfahren läuft bereits.

Im Jahr 2004 eröffnete in Hohenems beim Cineplexx-Kino ein Buffet-Restaurant der Kette "Subway". Allerdings war dem Standort kein wirklicher Erfolg beschieden. Wenige Jahre später musst das Restaurant wie berichtet wieder geschlossen werden. Seither gibt es keine Subway-Franchisenehmer im Ländle. Allerdings ist seit einigen Jahren bekannt, dass Subway in Vorarlberg wieder präsent sein möchte. Jetzt könnte es in naher Zukunft soweit sein.