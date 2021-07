Braucht es besondere Angebote für Afghanen in Vorarlberg?

Laut Afghanistan-Experte Rasuly braucht es spezielle Programme und Ausbildungen für Afghanen. VOL.AT hat bei der Caritas-Flüchtlingshilfe nachgefragt, was man von den Aussagen des Experten hält.

Am Dienstag war Afghanistan-Experte Sarajuddin Rasuly zu Gast bei Vorarlberg LIVE. Er sprach auch über die Integration von Afghanen in Vorarlberg. "Es ist schwierig für Afghanen sich anzupassen, aber es ist nicht unmöglich", meint er. Für viele Afghanen sollen besonders die Defizite in der Bildung und kulturelle Unterschiede ein großes Problem für die Anpassung in Österreich darstellen. Er betonte zudem, dass man für die Afghanen spezielle Programme und Ausbildungen anbieten müsse.