"Anpassung für Afghanen ist schwierig, aber nicht unmöglich"

Afghanistan-Experte Sarajuddin Rasuly sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die Integration von Afghanen und die aktuelle Situation vor Ort.

Politikwissenschaftler und Afghanistan-Experte Sarajuddin Rasuly lebt seit 48 Jahren in Österreich, wo er als Dolmetscher sowie als Sachverständiger der Asylrechtsprechung fungiert und das Vertrauen des Bundesverwaltungsgerichts genießt.

Anpassung sei schwierig

Rasuly beschreibt Afghanistan als das rückständigste und konservativste islamische Land der Welt. "Es ist schwierig für Afghanen sich anzupassen, aber es ist nicht unmöglich." Dafür brauche es spezielle Integrationsprogramme. In einem Gastland werde prinzipiell erwartet, dass von den Flüchtlingen keine Kriminalität vorkomme, weiß Rasuly. Für viele Afghanen sollen jedoch besonders die Defizite in der Bildung und kulturelle Unterschiede ein großes Problem für die Anpassung in Österreich darstellen.