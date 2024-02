Brandstiftung beim Seecamping Bregenz

Wegen einer Brandstiftung wurde die Feuerwehr Bregenz am Dienstagvormittag zum Seecamping Bregenz gerufen.

Eine Person, laut Informationen vom Einsatzort bereits gefasst, hat am Dienstagvormittag Schwemmholz, das in einem Gebäude am Seecamping-Gelände in Bregenz gelagert wurde, vorsätzlich in Brand gesteckt. Details zum verdächtigen Brandstifter oder zum Motiv sind noch nicht bekannt.