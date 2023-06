Brandstatistik 2022: Zwei Todesopfer - 75,6 Mio. Euro Schaden

In Vorarlberg waren 2022 bei Bränden in Gebäuden zwei Todesopfer zu verzeichnen, 81 Personen konnten aus Gebäuden gerettet werden. Ein Großbrand sorgte für ein negatives Rekordergebnis bei der Gesamtschadenssumme.

Zwei Todesopfer waren im vergangenen Jahr bei Brandereignissen in Vorarlberg zu beklagen. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Götzis starb ein Mann an den tödlichen Brandverletzungen. In Bludenz erlitt eine im Rollstuhl sitzende Person beim Rauchen auf dem Balkon eines Seniorenheimes tödliche Brandverletzungen. Im zehnjährigen Durchschnitt sind in Vorarlberg bei Gebäudebränden durchschnittlich 1,7 Todesopfer zu beklagen.

Die im österreichischen und westeuropäischen Vergleich niedrige Todesfallrate bei Bränden ist nicht nur dem vorbeugendem Brandschutz, sondern in erster Linie dem sehr guten freiwilligen Feuerwehrsystem und dem selbstlosen und oftmals gefährlichen Einsatz der Feuerwehrleute zu verdanken. Dadurch konnten im vergangenen Jahr insgesamt 81 Personen teils in letzter Minute aus ihren Wohnungen gerettet werden. Um die Gefahr, vom tödlichem Brandrauch in der eigenen Wohnung überrascht und verletzt zu werden, auf ein Minimum zu reduzieren, ist es für den Leiter der Brandverhütungsstelle Ralph Pezzey ein Gebot der Stunde, zum Eigenschutz und zum Schutz der Angehörigen in Wohngebäuden, Ferienwohnungen etc. Rauchwarnmelder zu montieren. Diese günstigen Geräte erkennen den Brandrauch bereits in der Entstehungsphase und alarmieren die Bewohner normalerweise so frühzeitig, dass eine eigenständige Flucht der Bewohner möglich ist. Im Jahr 2022 wurden bereits 21 Prozent der 145 Wohnungsbrände durch Rauchmelder erkannt und die Bewohner alarmiert.