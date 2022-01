Decke geriet in Brand - Pflegeheimbewohner tot

Ein 60-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Bludenz könnte am Freitag aufgrund einer brennenden Zigarette ums Leben gekommen sein.

Ein 60-jähriger Mann wurde nach einer Operation im Krankenhaus zurück ins Bludenzer Pflegeheim SeneCura gebracht. Auf einem Balkon rauchte er zunächst gemeinsam mit einer Pflegerin eine Zigarette. Nachdem die Pflegerin gegangen war, steckte er sich offenbar noch eine zweite Zigarette an, die das Feuer auslöste.

Die Zigarette setzte vermutlich eine Fleece-Decke in Brand, unter der der 60-Jährige in einem Rollstuhl saß. In weiterer Folge fing auch die Kleidung des Mannes Feuer, für ihn kam jede Hilfe zu spät.