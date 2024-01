Brand in Mehrparteienhaus - Hatlerstraße aktuell gesperrt

Gegen 5.30 Uhr ist in einem Mehrparteienhaus im Dornbirner Hatlerdorf ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Laut ersten Informationen brach im obersten Stockwerk des Mehrparteienhauses in Dornbirn Hatlerdorf ein Feuer aus. Die Bewohner wurden evakuiert und sind aktuell beim benachbarten Spar-Markt untergebracht. Die Feuerwehr Dornbirn ist vor Ort.

In dem Haus sind 27 Personen gemeldet. Die Familie im obersten Stockwerk, wo das Feuer ausbrach, befindet sich aktuell im Urlaub. Laut Bürgermeisterin Andrea Kaufmann können die Bewohner in etwa einer Stunde zurück in ihre Wohnungen.