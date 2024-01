Hatlerstraße nach Brand in Mehrparteienhaus gesperrt.

Hatlerstraße nach Brand in Mehrparteienhaus gesperrt. ©VOL.AT/Vlach

Bewohner evakuiert - Feuer in Dornbirner Hochhaus

In Dornbirn Hatlerdorf brach am frühen Freitagmorgen ein Brand in einem Mehrparteienhaus aus. Einsatzkräfte sind im Großeinsatz, die Hatlerstraße bleibt vorerst gesperrt.

Am Freitagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Dornbirner Hatlerdorf gemeldet. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens.