Blum rüstet freiwillig ganze Flotte mit Abbiegeassistent aus

Ab 2022 wird der Abbiegeassistent für Lkw Pflicht - aber nur für Neuwagen. Dem Vorarlberger Beschlägehersteller Blum reicht dies nicht. Hier will man noch diesen Sommer die gesamte Flotte mit entsprechenden Systemen ausstatten. Ein Test-Lkw wurde bereits mit einem Abbiegeassistent ausgerüstet.

Nur für Neuwagen vorgeschrieben

Grund für die Umrüstung sei dabei nicht nur die aktuelle Diskussion nach einem Unfall in Wien. Bei Blum setze man schon lange auf Sicherheit im Umgang mit Lkw. So wurde für Sicheres Vorarlberg bereits ein Video zum Thema toter Winkel produziert, um ihn an Schulen zu zeigen. Der Wunsch nach einem Abbiegeassistenten sei immer wieder vonseiten der Fahrer und Verantwortlichen aufgekommen. Nun habe man ein zuverlässiges und mit der bestehenden Lkw-Technik kompatibles System gefunden, erklärt der für die Lkw-Disposition verantwortliche Aaron Glantschnig im VOL.AT-Interview. Ab 2022 schreibt die EU Abbiegeassistenzsysteme für Lkw vor – jedoch nur bei Neuwagen.