Bludenzer Machtkämpfe: Das sagt SPÖ-Stadtrat Bernhard Corn

Bernhard Corn, SPÖ-Stadtrat in Bludenz, war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Gerne hätte der Bludenzer Fraktionsobmann Bernhard Corn den Vizebürgermeister-Posten in seinen Reihen behalten. Schließlich war die zurückgetretene Eva Peter ebenfalls von der SPÖ. Doch da machte die ÖVP bekanntlich nicht mit und nominierte mit Andrea Mallitsch ihre eigene Kandidation, die schließlich auch mit einer Stimme Mehrheit die Wahl gewann. Die kleinen Parteien, FPÖ und Die Grünen, ließen es sich anscheinend offen, wen sie wählen wollen, vermutete Corn gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Er geht davon aus, dass sich die Parteien vor der Wahl untereinander abgestimmt haben. Über die Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung und seine Zuständigkeitsbereiche Schulen, Kindergärten und Kleinkindbetreuung informierte Stadtrat Corn am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE".