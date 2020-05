Bludenzer Bürgermeister-Kandidat verzichtet auf Großplakate

Der Bludenzer Bürgermeister-Kandidat Simon Tschann fordert einen fairen, kurzen und vor allem sparsamen Wahlkampf vor den Gemeinderatswahlen im September.

"Unter dem Motto #bludazhebtzemma haben wir in den vergangenen Wochen in der Corona-Krise gezeigt, wie stark wir gemeinsam sind. Jetzt heißt es voller Tatendrang nach vorne zu blicken und Verantwortung zu übernehmen", sagt Bürgermeister-Kandidat Simon Tschann. "Dazu zählt für mich auch ein möglichst kurzer und fairer Wahlkampf", appelliert Tschann in Zeiten wie diesen zu Sparsamkeit. "Deswegen werden wir bei der Wahl im September gänzlich auf Großplakate verzichten und unsere nachhaltige und sparsame Wahlwerbung vom Frühjahr fortsetzen."