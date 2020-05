Bregenz: Linhart bringt Verzicht auf Wahlplakate ins Spiel

Bregenzer Bürgermeister: „Ich denke, dass in Zeiten von Corona die Menschen kein Verständnis für diese sonst übliche Wahlwerbung im öffentlichen Raum aufbringen.“

Verzicht auf Wahlplakate

Die Festsetzung dieses neuen Termins hat Bürgermeister Markus Linhart zum Anlass genommen, den Spitzenkandidat aller wahlwerbenden Gruppen in Bregenz vorzuschlagen, auf Wahlwerbung im öffentlichen Raum in Form von Plakaten jeder Art (Großflächenplakate, Dreieckständer, Flexiplex usw.), und Transparenten zu verzichten. „Ich denke, dass in Zeiten von Corona die Menschen kein Verständnis für diese sonst übliche Wahlwerbung im öffentlichen Raum aufbringen“, so Linhart.