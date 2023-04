Bludenz: Neu-Stadtrat Fritz-Wachter übernimmt Jugend-Agenden

Die personellen Änderungen im Bludenzer Stadtrat haben auch Auswirkungen auf die Zuteilung der Ressorts.

Viele Jahre im Jugendbeirat

In einem ausführlichen Gespräch zwischen Bürgermeister Tschann und dem vergangene Woche neu gewählten Stadtrat Andreas Fritz-Wachter (Team Mario Leiter) wurden ihm die Jugendagenden zugewiesen. Fritz-Wachter war viele Jahre im Bludenzer Jugendbeirat aktiv und hat diesen auch als Beiratsvorsitzender geleitet. Zudem ist er seit langem im Vorstand der Bludenzer Pfadfinder*innengruppe.

"Mich freut es sehr, dass ich mit Andreas einen weiteren jungen und sehr motivierten Fachmann in seinem Bereich im Stadtrat habe. Ich denke wir werden sehr gut zusammenarbeiten. Gerade im Jugendbereich gibt es zahlreiche Projekte, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Allen voran denke ich an den neuen spark7-Freizeit- und Jugendplatz, der im Sportareal Unterstein geplant ist", so Bürgermeister Simon Tschann.