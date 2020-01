Bludenz: Harald Dreher neuer Bezirkshauptmann

Die Vorarlberger Landesregierung hat den bisherigen Vorstand der Abteilung Abfallwirtschaft im Landhaus, Harald Dreher, zum künftigen Bezirkshauptmann von Bludenz bestellt.

Harald Dreher: Zur Person

Vor dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck hat Harald Dreher (geb. 1974) das Gymnasium Feldkirch und danach die HTL Rankweil besucht, wo er 1994 maturierte. Zwei Jahre nach seiner Promotion trat Dreher mit Oktober 2002 in den Landesdienst ein. Zunächst war er in der Abteilung Wirtschaft und Umweltschutz an der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn tätig, ehe er mit Jahresbeginn 2004 die Arbeit in der Abteilung Abfallwirtschaft im Amt der Landesregierung aufnahm. Zum Vorstand der Abteilung stieg er im Dezember 2007 auf. Dreher wohnt in Götzis.