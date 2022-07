Blitz schlägt in Haus ein – Ziegel fliegen vom Dach

Am Montagabend ereignete sich im Zuge des Gewitters ein Blitzeinschlag in ein Hausdach in Göfis.

Im Zuge eines Blitzeinschlags in ein Wohnhaus in Göfis wurden mehrere Dachziegel beschädigt und in den Bereich des Vorgartens geschleudert. Weiters wurde Brandgeruch im Dachstuhl wahrgenommen, worauf die Feuerwehr Göfis alarmiert wurde. Ein Brand wurde nicht festgestellt, jedoch eine durch den Blitzschlag beschädigte Verteilerdose, aus welcher der Brandgeruch stammte.

Personen wurden bei diesem Vorfall keine verletzt. Im Einsatz vor Ort waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Göfis mit 25 Einsatzkräften sowie eine Polizeistreife.

self all Open preferences.