Gewitterfront zieht übers Ländle

Am frühen Montagabend zieht eine Gewitterfront übers Ländle. Sturm, Starkregen und Hagel werden erwartet.

Besonders heftig wird es wohl im Oberland - Bregenz kommt laut Vorhersage am glimpflichsten davon. Die Nacht auf Dienstag verläuft stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnet es, anfangs zum Teil noch mit eingelagerten Gewittern. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad.

Dienstag

Am Dienstag anfangs stark bewölkt und es kommt zu Schauern. Über den Niederungen setzt sich aber bald die Sonne durch und es bleibt in der Folge meist trocken. Im Bergland wird es meist noch vor Mittag zeitweise sonnig, Haufenwolken mischen aber weiterhin mit. Am Nachmittag kommt es da und dort noch zu weiteren, kurzen Regenspritzern. Es wird warm, aber nicht heiß. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad, Höchstwerte: 22 bis 26 Grad.