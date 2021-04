Blau Weiß Feldkirch: Mustafa muss bleiben!

Sayed Mustafa Murtazawi steht Ende April eine Asylverfahren bevor - Heinrich Olsen, Sportlicher Leiter von BW Feldkirch, sprach am Freitag in "Vorarlberg LIVE" über den aktuellen Status.

"Ende Monat fällt die Entscheidung. Wir beabsichtigen im Rahmen unserer Möglichkeiten Mustafa zu unterstützen. Wir wollen, dass er in Vorarlberg bleiben darf, wo er sich seit so vielen Jahren eingebracht hat. Es freut mich, dass unsere Fußballfamilie uns unterstützt. Wir haben dafür zu sorgen, dass er bleiben darf - deshalb auch die Petition für Mustafa", so der Sportliche Leiter des BW Feldkirch.

Es ist immer schwierig zu sagen warum es nicht klappt. Ich denke, es geht darum, dass man auch eine andere Komponente in die Beurteilung mit hineinnimmt. Was hat er all die Jahre für unsere Gesellschaft gemacht? Man muss eine Möglichkeit finden, diese Dinge zu beurteilen, sodass er weiterhin für Blau Weiß Feldkirch seinen Tätigkeiten nachgehen kann. Man hat ihm sogar einen fixen Job in Aussicht gestellt, wenn er bleiben darf. Dann sollte es meiner Meinung nach keine Frage sein - Mustafa muss bleiben", so Heinrich Olsen.