Mustafa soll in Feldkirch bleiben und nicht nach Afghanistan zurück

Der Betreuer der Kampfmannschaft von Sparkasse FC BW Feldkirch, Sayed Mustafa Murtazawi, hat Ende des Monats April sein Asylverfahren und hofft nicht wieder in seine Heimat Afghanistan abgeschoben zu werden.

Mustafa hat sich innerhalb weniger Wochen nach dem Vereinseintritt im Sommer 2019 vorbildlich beim Sparkasse FC BW Feldkirch integriert und eingelebt. Er hat sich in dieser Zeit stets als zuverlässig, hilfsbereit und sehr lernwillig gezeigt. „Wir haben Mustafa als sehr dankbaren, aufgeschlossenen und bescheidenen Menschen kennengelernt. Er ist uns stets positiv aufgefallen und gehört zum festen Inventar der Kampfmannschaft. Mustafa ist immer sehr hilfsbereit und zuvorkommend, denkt zuerst an seine Mitspieler und Mitmenschen. Er fordert kaum etwas für sich ein, was für seine Bescheidenheit spricht“, tönt es aus mehreren ehrenamtlichen Funktionären des Klubs. Seit Beginn unterstützt er die Kampfmannschaft tatkräftig, wäscht die Trikots, sorgt am Spieltag und auch danach für optimale Bedingungen in der Kabine sowie im Training, versorgt die Spieler mit allem Notwendigen. Mustafa ist aufgrund der vorgenannten Gründe im Team, dem Staff und den Verantwortlichen des Sparkasse FC BW Feldkirch sehr beliebt und allen ans Herz gewachsen. Die Blau-Weißen würden es sehr bedauern, wenn es zu einer Abschiebung von Mustafa kommt, da seine Freunde und seine Familie in Feldkirch ist. VN-TK