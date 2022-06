Bittere Diagnose für Zverev

Nachdem er am Freitag im Halbfinale der French Open böse umknickte, hat Tennis-Ass Alexander Zverev nun eine erste Diagnose bekommen - und die sieht nicht gut aus.

Kurz vor dem Abflug aus Paris konnte Alexander Zverev zumindest schon wieder ein bisschen lächeln. Mit einer Schiene am rechten Fuß und an Krücken stand der Tennis-Olympiasieger am Samstag vor einem Flieger. Via Instagram gab er ein erstes Update zu seiner Verletzung, die er sich am Freitag im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal zugezogen hatte.

Zverev knickt um - schon der Anblick tut weh. (AFP)

Mehrere Bänder gerissen

"Nach den ersten ärztlichen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere Seitenbänder im rechten Fuß gerissen", teilte Zverev mit. Er werde am Montag für weitere Untersuchungen nach Deutschland fliegen und klären, was der beste Weg für eine schnelle Rückkehr sei, schrieb Zverev. In Deutschland soll geklärt werden, ob neben den Bändern auch noch der Knöchel in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Wimbledon scheint ausgeschlossen