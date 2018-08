Bitschi: "Mehr Sicherheit in Vorarlberger Spitälern!"

FPÖ-Landesobmann: "Anfragebeantwortung zur Sicherheitslage in Vorarlberger Krankenanstalten offenbart Bedarf an effektiveren Sicherheitsmaßnahmen".

Bitschi sieht Handlungsbedarf

Christof Bitschi sieht nach den nun bekannt gewordenen Zahlen Handlungsbedarf. “Die Beantwortung meiner Anfrage bestätigt die jüngsten Medienberichte über die zunehmende Gewalt an unseren Krankenhäusern. Die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen sind aufgrund der besorgniserregenden Steigerung der gewaltsamen Übergriffe auf Mitarbeiter offensichtlich nicht ausreichend”, so Bitschi. So verweist er darauf, dass in den Krankenhäusern in Bregenz und Feldkirch nur an einzelnen Tagen Sicherheitspersonal vor Ort im Einsatz sei, während in den Spitälern Bludenz, Hohenems und Rankweil ein entsprechender Sicherheitsdienst überhaupt fehle.