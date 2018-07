Gewalt in Vorarlberger Spitälern: FPÖ fordert konkrete Zahlen

Bregenz - Die Vorarlberger FPÖ verlangt von der Landesregierung konkrete Zahlen zu Übergriffen auf Ärzte und Pfleger.

Wie am Donnerstag berichtet, haben es Ärzte und Pfleger laut Recherchen der “Vorarlberger Nachrichten” auch in Vorarlberger Krankenhäusern immer häufiger mit aggresiven Patienten zu tun. Sogar vor körperlicher Gewalt gegenüber dem Personal schrecken manche Patienten oder deren Angehörige nicht zurück.

Mittels einer Anfrage an Gesundheitslandesrat Christian Bernhard und Sicherheitslandesrat Christian Gantner verlangt die FPÖ Vorarlberg deshalb konkrete Zahlen und Fakten zu gewalttätigen Übergriffen und Delikten in den Vorarlberger Krankenanstalten.

“Die Zustände dürfen nicht schöngeredet, sondern müssen ans Tageslicht gebracht werden“, fordert Bitschi. So verlangen die Freiheitlichen etwa Aufklärung über die Anzahl der Beschwerden seitens der Mitarbeiter und Patienten über verbale und körperliche Übergriffe in den Vorarlberger Krankenanstalten. Sie wollen auch wissen, ob es flächendeckende Aufzeichnungen zu den Beschwerden gibt. Zudem erkundigt sich die FPÖ, welche Sicherheitsmaßnahmen bereits in den Vorarlberger Spitälern installiert wurden.