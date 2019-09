Binnenbecken: So wichtig ist Harder Volksabstimmung

Die Opposition in Hard fordert eine Volksabstimmung zu den Hafenplänen und zeigt sich alles andere als begeistert von den Plänen Bürgermeister Köhlmeiers.

Die Harder Ortspolitik ist sich nicht einig, was die Pläne um das Binnenbecken und einen Durchstich angeht. Die Opposition fordert eine Volksabstimmung, Bürgermeister Köhlmeier (ÖVP) will ebenfalls das Volk entscheiden lassen - allerdings durch eine Volksbefragung. Dies wiederum stößt der Opposition sauer auf.

"Reine Panikaktion" Köhlmeiers

Thema weiter behandeln

Auch Björn Riedmann, seines Zeichens SPÖ-Ortsvorsitzender in Hard, sieht die Volksabstimmung als wichtiges Element für die Bürgerbeteiligung in Hard, insbesondere was das Hafenbecken angeht. Er verweist gegenüber VOL.AT auch auf eine erfolgreiche Volksabstimmung in der Vergangenheit. Die Volksbefragung sei ganz klar als eine politische Antwort des Bürgermeisters zu sehen und bringe auf den Punkt, dass man das Thema weiter behandeln solle. "Aber bitte kein Lug und bitte kein Durchstich", schließt Riedmann.