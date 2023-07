Bierige Ländle-News: Brauerei stellt "Jokl"vor

Der neueste Zuwachs in der Familie der Brauerei Egg ist der "Jokl". Offiziell vorgestellt wird er am Samstag, dem 29. Juli, von 9 bis 12 Uhr bei der Rampe der Brauerei Egg. Auch Leberkäse von 1er-Menü gibt es zu diesem Anlass.

Feierabend- und Sommerbier

VOL.AT traf Geschäftsführer Lukas Dorner am Freitag vorab an der Rampe und sprach mit ihm über das neue Bier. Für die großen Feste im Bregenzerwald habe man immer schon ein helles Festbier gebraut, erklärt er. "Ein bisschen schwächer eingebraut und ein bisschen weniger gehopft. Also ein klassisches Feierabendbier, ein Sommerbier", gibt Dorner zu verstehen. "Das ist die letzten Jahre so gut angekommen, dass wir gesagt, haben eigentlich müssten wir das auch mal abfüllen."

Eine Hommage an ein Kult-Bier

"Süffig und frech"

Das Bier soll es vorläufig nur an der Rampe geben. Auch in der Gastronomie könnte es schon bald erhältlich sein. "Wir schauen, wie es anläuft, wie die Nachfrage ist, wie die Leute es annehmen", gibt der Brauerei-Chef zu verstehen. Dann werde man sehen, ob man auch auf den Handel zugehe.

Video: Interview an der Rampe

Biertrinker als "Gewohnheitstier"

"Der Vorarlberger Biertrinker ist ein bisschen ein Gewohnheitstier", meint Lukas Dorner gegenüber VOL.AT. In der Brauerei experimentiere aber immer wieder gerne, was neue Biere angehe. "Daraus entstehen dann die Kreationen", verdeutlicht er. Das Helle sei kein Experiment, sondern ein sehr anerkanntes Bier aus dem süddeutschen Raum. "Das ist die Wälder Interpretation." Für die Zukunft lasse man sich von Ideen und Wünschen von Braumeister, Brauern und Konsument leiten. "Im Moment, das kann ich auch verraten, haben wir gerade ein Tannenwipfele-Bier in Arbeit in einer Kleinstserie", lässt er durchblicken. Auch neue Limo, Mineralwasser und Co. könnten bald dazukommen.