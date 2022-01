Warum in Egg glutenfreies Bier gebraut wird

Im Bregenzerwald wurde das erste glutenfreie Bier Vorarlbergs gebraut. Inittiert wurde das Ganze von drei Maturantinnen.

Hunderte Menschen in Vorarlberg leiden unter Zöliakie, die Tendenz ist steigend. Die Betroffenen dieser Autoimmunerkrankung dürfen aus gesundheitlichen Gründen kein Gluten zu sich nehmen. Gluten ist in verschiedensten Getreidearten enthalten, und somit auch in herkömmlichem Bier.