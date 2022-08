Warum Ländle-Bier heuer noch teurer werden wird

Biertrinker müssen künftig mehr Geld in die Hand nehmen. Grund für die Preissteigerung beim Hopfengetränk sind hauptsächlich die Energiekosten.

Strom, Gas und Sprit – alles wird teurer. Diese Preissteigerungen machen sich in fast allen Branchen bemerkbar. So auch bei den heimischen Brauereien, wie ein Rundruf von VOL.AT zeigt.

Frastanzer: "Erhöhung muss sein"

"Natürlich merken wir die Energiekostensteigerung auch, wie alle anderen", hieß es auf VOL.AT-Anfrage aus der Brauerei Frastanz. "Wir warten die Entwicklung ab, wie sich das bis ins neue Jahr entwickelt." Wenn es so weiter gehe, dann führe kein Weg an einer Erhöhung des Bierpreises vorbei. Allein die Gaskosten hätten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht: "Wir zahlen heute das 10-fache im Vergleich zum letzten Jahr", so die Stellungnahme von Frastanzer. "Das wird sich nicht eins zu eins im Preis niederschlagen, das ist klar, aber eine Erhöhung muss sein."