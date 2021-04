Bgm. Carmen Steurer über das Infektionsgeschehen

Lingenaus Bürgermeisterin Carmen Steurer war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über den Anstieg von Corona-Fällen in der Bregenzerwälder Gemeinde.

Seit Ostern sind die Corona-Zahlen in Lingenau gestiegen. Mit 21 bestätigten Fällen ist die 1500-Einwohner-Gemeinde nun Coronahotspot im Bregenzerwald. Ursache scheint ein Familienfest zu sein. VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer heute dazu im Gespräch mit Lingenaus Bürgermeisterin Carmen Steurer.

Lingenau wird seit Ostern als Corona-Hotspot gehandelt. Bis vor einer Woche gab es in der Gemeinde im Vorderwald nur einen einzigen positiven Covid-Fall. "Ein Familienfest zu Ostern könnte tatsächlich Ausgangspunkt des Anstiegs gewesen sein", lässt Carmen Steurer wissen. "Wir wissen, dass es hauptsächlich Familenkontakte waren, die in der Zeit vor und um Ostern stattgefunden haben. Diese Kontakte haben dann natürlich ihre Kreise gezogen."

Davon erfahren habe die Bürgermeisterin am Donnerstagabend, dort habe sie die ersten Informationen erhalten. "Erst am Freitag war dann klar, dass es sich um einen größeren Anstieg handeln muss", so Steurer. Gleich darauf habe sich das Infektionsteam mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt, dort wurde die weitere Vorgehensweise abgesprochen und Maßnahmen gesetzt.

Persönlichen Kontakt hätte die Lingenauer Bürgermeisterin aber zu keinem der betroffenen Personen, wie sie bei "Vorarlberg LIVE" erzählt. "Wir bekommen natürlich auch keine Informationen darüber, um wen es sich handelt. Aber es gibt Personen, die sich bei uns melden oder mit denen wir eben auf andere Art und Weise in Verbindung kommen", so Steurer. Auch über die Krankheitsverläufe sei nichts bekannt. Allerdings sei das Infektionsgeschehen im Dorf schon Gesprächsthema. "Es gibt natürlich Hinweise und man weiß auch, dass bestimmte Familien betroffen sind. Ob es sich um Mutationen handelt oder nicht, darüber habe ich bisher keine Informationen erhalten."

Das Testangebot in der 1500 Einwohner Gemeinde wird dankend angenommen, wie Carmen Steurer berichtet. "Die Selbsttests unter Aufsicht kommen bei den Lingenauern sehr gut an, auch in der Apotheke wird fleißig getestet und zudem gibt es immer Montags die Möglichkeit, das Angebot des Testbuses in Anspruch zu nehmen."

"Impfriegel für Lingenau"?

Bisher würde in Lingenau alles wie gewohnt weiterlaufen, es sei abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ob es einen "Impfriegel" für Lingenau geben sollte - ähnlich wie im Bezirk Schwaz im Tirol - darüber sei zu diskutieren, die Bürgermeisterin hoffe aber, dass dies oder gar eine Abriegelung der Gemeinde nicht notwendig sei. "Ob es jetzt unbedingt Impfungen für Lingenau braucht weiß ich nicht, wünschenswert wäre es natürlich, wenn sich möglichst viele für eine Schutzimpfung - vor allem auch auf lange Sicht gesehen - anmelden würden", so Steurer. Die Stimmung im Dorf sei auf alle Fälle ruhiger geworden: "Die Menschen werden vorsichtiger, das ist durchaus spürbar. Jeder schaut auf sich und die andren, sodass niemand gefährdet wird."

Amtsübergabe in Lingenau

Carmen Steurer wird als Bürgermeisterin nicht mehr die volle Legislaturperiode durchmachen, bereits im Herbst wird sie an den derzeitigen Vize-Bürgermeister Philipp Fasser übergeben. "Geplant ist, dass ich bis Oktober noch als Bürgermeisterin fungieren werde, danach werde ich an Philipp Fasser abgeben. Ich selbst werde dann als Gemeindesekretärin wieder zurück ins Vorzimmer wechseln", so Carmen Steurer abschließend.

