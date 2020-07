BFFs: Diese Stars verbinden tiefe Freundschaften

Auf dem roten Teppich, am Filmset, auf dem Laufsteg oder auf Partys – Stars treffen oftmals ihresgleichen, aber wer verbringt auch privat mit wem Zeit und wen verbindet eine innige Freundschaft?

Im Showbusiness ist einiges los, aber manche Promi-Freundschaften scheinen für immer zu halten.

Der Schauspieler und der Fußballer

Til Schweiger (56) und Bastian Schweinsteiger (35) verbindet eine lange Freundschaft. So sind die beiden auch oft miteinander zu sehen und teilen etwa momentan Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Mallorca-Urlaub mit der Familie.

Schweiger hat kürzlich sogar die Amazon-Doku "Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende" über seinen Freund produziert.

Modelschwestern im Geiste

Kendall Jenner (24) und Bella Hadid (23) haben durch ihre erfolgreichen Modelkarrieren viel zu tun. Ihre Freizeit verbringen die Sprösslinge des Kardashian-Jenner-Clans und des Hadid-Clans aber gerne gemeinsam, wie etwa mit einer Bootstour vor der Küste Miamis.

In einem Geburtstagspost für Kendall schaut Bella letztes Jahr auf ein paar schöne gemeinsame Erinnerungen zurück:

"That’s what friends are for"

Die Sängerinnen Selena Gomez (28) und Taylor Swift (30) sind schon seit über einem Jahrzehnt befreundet und gehen zusammen scheinbar durch dick und dünn.

(Quelle: APA/AFP)

Selena Gomez (28) und Taylor Swift (30) sind seit über 13 Jahren miteinander befreundet und auch in schweren Zeiten füreinander da. Über den Beginn ihrer Freundschaft meinte Selena in einem Interview: "Wir haben uns auf Anhieb verstanden, Mann, das war mein Mädel." Seitdem unterstützen sich die beiden gegenseitig und stehen alle bösen Schlagzeilen und Schwierigkeiten gemeinsam durch, wie etwa die Lupus-Erkrankung und die psychischen Probleme der "Wolves"-Interpretin. Dabei haben die beiden auch gar nicht das Bedürfnis, ihre ganze Freundschaft ständig mit der Öffentlichkeit zu teilen, wie Selena meint: "Da ist so viel von meiner Freundschaft mit Taylor, das Leute nicht wissen, weil wir nicht zwangsläufig das Bedürfnis haben, über alles, was wir machen, zu posten.

"I'll be there for you"

Zehn Jahre lang spielten die Hauptdarsteller in "Friends" beste Freunde – dabei entstanden auch reale Freundschaften. (Quelle: APA/AFP)

Die letzten Folgen der beliebten Sitcom "Friends" (1994-2004) sind schon lange im Kasten, aber vor allem die Ladies der Serie verbindet noch immer eine tiefe Freundschaft: Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (56) und Lisa Kudrow (56) verbringen wohl noch immer gerne Zeit miteinander. Im Februar verkündeten die Hauptdarsteller der Serie übrigens, dass es auch zu einer offiziellen Reunion kommen werde, bei der die Schauspieler aber nicht mehr ihre beliebten Seriencharaktere verkörpern werden, sondern als sie selbst auftreten. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Dreharbeiten, die im März hätten stattfinden sollen, und die Ausstrahlung im Mai aber leider verschoben werden. Der neue Sendetermin steht momentan noch nicht fest.

Freundschaft über allem

Dwayne "The Rock" Johnson (48) bezeichnet Comedian Kevin Hart (41) gerne als seinen "Bruder fürs Leben". (Quelle: AP)