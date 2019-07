"Bevölkerung und Lebensraum vor Naturgefahren schützen"

2,4 Millionen Euro steuert das Land Vorarlberg zu sechs Projekten mit einem Gesamtvolumen von 6,5 Millionen Euro zum Schutz vor Naturgewalten bei.

In Vorarlberg werden die kontinuierlichen Investitionen zum Schutz vor Naturgewalten konsequent fortgesetzt. Zur Realisierung von sechs weiteren Projekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 6,5 Millionen Euro stellt die Landesregierung rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, berichten Landeshauptmann Markus Wallner und Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Umgesetzt werden die Projekte in Bürs, Tschagguns, Hittisau, Bludenz, Fontanella und Bizau. „Es wird alles darangesetzt, Bevölkerung und Lebensraum wirksam vor Naturgefahren zu schützen“, begründen Wallner und Gantner die andauernden finanziellen Aufwendungen in diesem Bereich.

Über 5 Mio. Euro in Bürs investiert

Zum Schutz des Siedlungsraumes und der Straßenverbindungen vor Gleitschneeabgängen werden in Tschagguns mehrere Verbauungen in Form von Schneebrücken und Gleitschutzböcken aus Holz errichtet. Gleichzeitig werden Aufforstungen durchgeführt, um einen natürlichen Gleitschneeschutz zu erreichen. Der Landesbeitrag liegt bei 120.000 Euro. Baumaßnahmen werden auch in Hittisau im Bereich Gfällertobel, im Grubsertobel bei Bludenz, beim Seewaldtobel in Fontanella sowie beim Bizauerbach durchgeführt.