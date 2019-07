Vorarlberg: Murenabgang in Buchboden - Vier Pkw verschüttet

Aufgrund der heftigen Regenfälle kam es am Samstag Abend Sonntag-Buchboden zu einem Murenabgang der vier Autos verschüttete und die Stromleitung zu einem Gasthaus beschädigte.

Am Samstag, den 27.07.2019, gegen 21 Uhr kam es in Sonntag-Buchboden zu einem Murenabgang. Die Mure verschüttete Teile des Güterweges Metzgertobel sowie einen im Bereich der Einmündung des Matonabaches in die Lutz gelegenen Parkplatz. Dabei wurden vier abgestellte Pkw durch die Schlamm- und Geröllmassen verschüttet.