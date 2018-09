"Besetzung" in Afrika: Das sagen Kurz und Strache zu Bösch-Sager

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Aussagen des FPÖ-Wehrsprechers Reinhard Bösch zu einer möglichen Besetzung von Gebieten in Afrika nicht beurteilen.

Weder gehöre der Freiheitliche seiner Partei, noch der Regierung an, sagte er am Mittwoch nach dem Ministerrat – “und insofern ist er auch nicht meine Angelegenheit”. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sieht Bösch missverstanden.

Kurz: “Bin nicht der richtige Gesprächspartner”

Kurz sieht sich in der Causa Bösch als “nicht der richtige Gesprächspartner”, wie er nach der Regierungssitzung auf Anfrage betonte. Die Meinung des FPÖ-Wehrsprechers teilte er aber nicht. Vielmehr bekräftigte der Bundeskanzler, dass in der Frage der Anlandeplattformen für Flüchtlinge ein gemeinsames Vorgehen notwendig sei. Ebenso Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit und Hilfe vor Ort.