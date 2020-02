Berufung: Weiteres Jahr für Brandstifter

Haftstrafe rechtskräftig von zwei auf drei Jahre angehoben: Aus Rache in Altach Autos des Ex-Chefs angezündet.

Der 29-jährige Türke hat am 5. September 2019 gegen 2 Uhr aus Rache in Altach im Carport des Hauses seines Ex-Chefs zwei Mercedes-Autos angezündet. Durch das Feuer wurde auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen, das drei Monate lang unbewohnbar wurde. Der von den Tätern zu ersetzende Brandschaden beträgt 320.000 Euro.