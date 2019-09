Vorarlberg: Zwei brennende Autos in Altacher Carport

In der Nacht auf Donnerstag gerieten in Altach zwei Autos in Brand. Die Flammen griffen auch auf die Fassade des angrenzenden Hauses über.

In Altach musste in der Nacht auf Donnerstag die Ortsfeuerwehr ausrücken, nachdem in einem Carport zwei Autos in Brand geraten waren.

Die beiden Pkw standen direkt neben einem angrenzenden Wohnhaus. Nach Angaben der Feuerwehr Altach griffen die Flammen auf die Fassade des Hauses über.

Zuerst musste die Hausfassade gelöscht werden

Die Feuerwehrleute mussten daher zuerst die Fassade des angrenzendes Hauses ablöschen, um ein weiteres Übergreifen zu verhindern. Danach löschten die Einsatzkräfte den brennenden Carport sowie die brennenden Autos. Abschließend wurde die Fassade des Hauses geöffnet, um auf Glutnester zu kontrollieren. Mittels Wärmebildkameras wurde eine gründliche finale Kontrolle durchgeführt.

Obwohl die Fassade bereits stark in Mitleidenschaft gezogen war, konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Die beiden Autos hingegen wurden ein Raub der Flammen (siehe auch Bildergalerie).

Keine Verletzte

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Ortsfeuerwehr Altach war mit sechs Fahrzeugen und 29 Mann im Einsatz.