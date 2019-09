Berufs-Weltmeister feierlich empfangen

Landeshauptmann Wallner empfing mit WK-Präsident Metzler und AK-Präsident Hämmerle erfolgreiche Berufs-WM-Teilnehmer.

Drei Weltmeistertitel in zwei Berufen sowie drei „Medallions for Excellence“-Auszeichnungen haben die sechs jungen Top-Fachkräfte aus Vorarlberg von den 45. WorldSkills Berufsweltmeisterschaften im russischen Kasan mitgebracht. Auf Einladung von Land sowie Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Vorarlberg ist die erfolgreiche Abordnung am Dienstag im Landhaus empfangen worden.