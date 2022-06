Bergnot: So verhält man sich richtig

Bergretter Klaus Drexel spricht in "Vorarlberg LIVE" über die große Rettungsaktion im Kleinwalsertal und die Gefahren am Berg.

Am Dienstag wurden im Kleinwalsertal 99 Schüler in Bergnot gerettet. Die Lehrkräfte hatten sich im Internet eine Wanderroute ausgesucht, die Ausrüstung, Bekleidung und Bergerfahrung der Gruppe war für diese aber nicht ausreichend. Klaus Drexel bedankte sich am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" bei allen Rettern und Helfern, die den Schülern und Lehrkräften aus ihrer gefährlichen Lage geholfen hatten.