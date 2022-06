Vorarlberg: 99 Schüler in Bergnot – auch für Bergrettung ungewöhnlich

Die Rettung von 99 Schülerinnen und Schülern sowie acht Lehrern aus Bergnot im Kleinwalsertal am Dienstagabend war auch für die Bergrettung Vorarlberg ein äußerst außergewöhnlicher Fall.

99 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrer aus Deutschland sind am späten Dienstagnachmittag in der Vorarlberger Region Kleinwalsertal mit Hubschraubern aus Bergnot gerettet worden. Die Lehrerschaft hatte aus dem Internet eine Wanderroute ausgewählt, die weder der Bekleidung und dem Schuhwerk der Jugendgruppe, noch ihrer Bergerfahrung entsprach. Sowohl die Bergrettung Vorarlberg als auch die Exekutive sprachen gegenüber der APA von einem "außergewöhnlichen Fall".

Kinder in Panik

Die aus Zwölf- bis 14-Jährigen bestehende Gruppe aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) brach gemeinsam mit ihren Lehrern gegen 15.00 Uhr von Schöntal in Hirschegg zum Walmendinger Horn (1.990 Meter) nach Mittelberg auf. Die nicht beschilderte Tour - die die Lehrer aufgrund einer Beschreibung im Internet gewählt hatten - führte über den schmalen Heuberggrat, der laut Polizei "Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände erfordert". Der Steig war zudem aufgrund der vorhergehenden Regenfälle nass und glitschig. Als eine Teilgruppe sich aufgrund der schwierigen Verhältnisse zur Umkehr entschied, rutschten zwei Schüler ab und zogen sich leichte Verletzungen zu. Daraufhin gerieten einzelne Kinder in Panik, weswegen eine Lehrperson einen Notruf absetzte.

Bergrettung-Pressesprecher Klaus Drexel sagte gegenüber der APA, dass manche der Schüler in Sachen Schuhwerk nicht für den Heuberggrat ausgerüstet gewesen seien. Das Walmendinger Horn ist ein beliebter Aussichtsberg und durch eine Bahn (Bergstation: 1.941 Meter) erschlossen. Bei Wanderungen werden aber jedenfalls feste, knöchelhohe Bergschuhe mit guter Profilsohle empfohlen - auch für die offiziellen Routen. Wenn noch dazu aufgrund von Stürzen Panik ausbreche, kippe die Stimmung in einer Gruppe schnell, sagte Drexel.

Rund 30 Flüge notwending

Etwa 70 Personen der Gruppe wurde mit zwei Hubschraubern mittels Taubergung und Evakuierungssets geborgen, die anderen stiegen von der Bergrettung begleitet ab. Anschließend wurden Schüler und Lehrer mit den Fahrzeugen von Bergrettung und Feuerwehr in die Unterkunft gebracht. "Mehrere Schüler waren erschöpft, unterkühlt, durchnässt und völlig aufgelöst", beschrieb die Polizei die Situation. Der Fall werde nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur strafrechtlichen Beurteilung übermittelt, hieß es. Drexel betonte, wie wichtig es gewesen sei, mit zwei Hubschraubern zu arbeiten. Die Schüler habe man im Takt in Dreiergruppen vom Berg geflogen. "Man kann sich ausrechnen, wie oft geflogen werden musste", sagte Drexel. Auch seien die Wetterbedingungen bei immer wieder auftauchenden Regenzellen schwierig gewesen.

Seitens der Polizei wurde ebenfalls die Menge an zu rettenden Personen als größte Herausforderung gesehen. "Es galt, die Schüler so schnell wie möglich vom Berg zu bringen, ehe Dunkelheit einsetzte", so Wolfgang Dür von der Landespolizei auf APA-Anfrage. Die Bergung dauerte in etwa drei Stunden.