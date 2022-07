Bereits 22.000 Besucher bei "Madame Butterfly"

Immer wieder Beifall während der Aufführung sowie langanhaltender Schlussapplaus, der in stehenden Ovationen mündete: Die erstmals bei den Bregenzer Festspielen gezeigte Oper Madame Butterfly begeisterte am Freitagabend das Seebühnen-Publikum.

Bereits am Mittwochabend, als die Premiere wegen schlechten Wetters nach knapp einer Stunde abgebrochen und im Festspielhaus fertig gespielt wurde, erhoben sich die Besucher von den Stühlen und spendeten lautstarken Applaus.

"Die größte aller Belohnungen"

Welch wunderbarer Abend. 118 Jahre nach ihrer Uraufführung zeigten die Bregenzer Festspiele erstmals Giacomo Puccinis "japanische Tragödie". Die Inszenierung von Andreas Homoki im Bühnenbild von Michael Levine beglückte nicht nur die nahezu 7.000 Besucher auf der Seetribüne, sondern auch die Künstler auf der Seebühne. "In der Schlussszene befinde ich mich ganz vorne am äußersten Bühnenrand sehr nah am Publikum. Es war ein magischer Moment, als der Beifall einsetzte. Und als dann die 7.000 Menschen sich von den Sitzen erhoben, spürte ich überwältigende Liebe und Dankbarkeit. Mehr kann eine Künstlerin nicht verlangen, es ist die größte aller Belohnungen", erzählt Sopranistin Barno Ismatullaeva, die die Titelrolle gespielt hat.