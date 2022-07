Alle Bilder der Festspiel-Eröffnung

Nach zwei Jahren coronabedingter Zurückhaltung zog heuer die Eröffnung der Bregenzer Festspiele wieder viele Gäste aus Politik und Kultur an den Bodensee.

Nach der Eröffnung durch Van der Bellen und Reden von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler folgte der Empfang am Vorplatz, der heuer erstmals seit 2019 wieder stattfand. Zur Eröffnung ins Festspielhaus geladen waren am Mittwoch rund 1.800 Gäste.

Festspiele-Empfang in der Villa Raczynski:

Bereits am Vorabend der Eröffnung der Bregenzer Festspiele stand der Empfang von Festspielpräsident Hans-Peter Metzler mit Kathrin Cometto in der historischen Villa Raczynski in Bregenz auf dem Programm.