Bentele Transporte vergrößert Firmensitz

Das Betriebsgebäude des Hohenemser Transportunternehmens wird erweitert und saniert.

Mit dem traditionellen Spatenstich feierten am Donnerstag Bürgermeister, Stadtrat, Achitekt, Bauherr und i+R Industrie- und Gewerbebau den Baubeginn für die Erweiterung des Firmensitzes von Bentele Transporte. Das seit 40 Jahren bestehende Transportunternehmen mit Sitz in Hohenems befördert europaweit Speditionsgüter sowie Palettenwaren, Holz, Baumaterialien und Seecontainer. Die Sanierung und Erweiterung sollen im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Familienunternehmen in zweiter Generation

Auf dem Gelände von Bentele Transporte befinden sich aktuell ein Gebäude mit Büro- und Werkstattflächen sowie eine Waschanlage und eine Lagerhalle, die 1996 bzw. 2001 errichtet wurden. In den kommenden 14 Monaten realisiert der Generalübernehmer i+R eine weitere Werkstatthalle mit Öl- und Tec­­hnikraum, eine Waschstraße für Sattelschlepper sowie eine Tankstellenanlage, die zwei Fahrzeuge gleichzeitig nutzen können. „Der moderne und größere Betrieb ermöglicht uns, künftig mehr Reparaturen direkt vor Ort durchzuführen. Damit verkürzen wir die Aufenthaltszeiten in der Werkstatt und sind für unsere Kunden rascher wieder einsatzbereit“, so Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Bentele. Das Familienunternehmen in zweiter Generation wurde vor 40 Jahren gegründet und ist auf die Beförderung von Speditionsgütern sowie Palettenwaren, Holz, Baumaterialien und Seecontainer spezialisiert.