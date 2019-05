Beleuchtungskonzept für "tanzenden Würfel" stammt von Dornbirner Firma

Der Entwurf für die Landesgalerie Niederösterreich kommt vom Vorarlberger Architekturbüro Marte.Marte.

Am Wochenende war es soweit: Das neue Zentrum der Kunstmeile Krems, die Landesgalerie Niederösterreich, öffnete ihre weiten, lichtdurchfluteten Bögen und lud mit fünf Ebenen und 3.000 m2 Ausstellungsfläche zum Grand Opening. Das vom mehrfach ausgezeichneten Vorarlberger Architekturbüro Marte.Marte entworfenen Gebäude prägt die einzigartige Landschaft am Tor zum Weltkulturerbe Wachau maßgeblich. In Szene gesetzt wird der spektakuläre Bau, der an einen tanzenden Würfel erinnert, durch ein Beleuchtungskonzept von Zumtobel. Als Lichtpartner stand Zumtobel in den lichtleeren Räumen vor der spannenden Herausforderung, konservatorische Vorgaben, wirtschaftliche Ziele, organisatorische Rahmenbedingungen und gestalterische Ansprüche in einem Lichtkonzept zu vereinen.