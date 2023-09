Befürworter und Gegner der Klimademo: "Es ist Zeit für was neues"

Die Jugendbewegung Fridays For Future hat am 15. September erneut ihren Standpunkt auf der Klimademo in Bregenz klar gemacht. VOL.AT war live vor Ort, um die Stimmung einzufangen und die Meinungen beider Seiten zu hören.

In Bregenz versammelten sich am Freitag Hunderte von Menschen, um auf die drängenden Klimafragen hinzuweisen und von der Politik konkrete Maßnahmen einzufordern.