"Beef" mit Shirin David: Showmaster-Legende Thomas Gottschalk legt nach!

In einem aktuellen Podcast hat Thomas Gottschalk erneut für Aufsehen gesorgt, als er seine umstrittenen Kommentare über Shirin David wieder aufgriff.

"Sündenbock"?

Gottschalk, der sich in der Vergangenheit bereits gegen die Kritik verteidigte, behauptete, er werde häufig als "Sündenbock" dargestellt, weil er sich gegen Influencer positioniere. Trotzdem erklärte er, nichts gegen diesen Berufszweig zu haben und betonte, dass Influencer "hart für ihre Kohle" arbeiten.

Schönheitsoperationen: Thomas Gottschalk stichelt gegen Shirin David

Die neueste Debatte entbrannte, nachdem Gottschalk in seinem Podcast Shirin Davids Podcast "Dirtea Talk" und ihren Auftritt bei "Wetten, dass..?" kommentierte. "Der Alice Schwarzer sehe ich die Feministin irgendwie an", sagte Gottschalk, "Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie mal ausgesehen hat und man kann mir nicht erzählen, dass das ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt."