"Beef" mit Shirin David: Thomas Gottschalk packt aus!

Thomas Gottschalk reflektiert seine letzte "Wetten dass..?"-Show: Influencer, Namensverwechslungen und ein symbolträchtiger Abschied.

Noch keine zwei Wochen nach Thomas Gottschalks spektakulärem Abgang aus seiner letzten "Wetten dass..?"-Sendung, an Bord eines Baggers, äußert sich der 73-jährige Entertainer in seinem Podcast "Die Supernasen" zu den Geschehnissen der Sendung. Der Podcast, den er gemeinsam mit seinem Freund Mike Krüger (71) führt, bietet Einblicke in die Hintergründe der Show und Gottschalks Gedanken dazu.