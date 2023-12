Helene Fischer und Shirin David lösen Wettschuld mit Gottschalk ein

Helene Fischer und Rapperin Shirin David stürmen gemeinsam die Charts mit einer Neuauflage von Fischers Hit "Atemlos durch die Nacht" und erfüllen in der "Helene Fischer Show" eine Wettschuld aus "Wetten, dass..?".

Zum ersten Mal hat Helene Fischer, eine der renommiertesten Sängerinnen Deutschlands, mit der Neuauflage ihres bekanntesten Songs die Spitzenposition in den deutschen Singlecharts erobert, unterstützt durch eine Rapperin. Ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" galt bereits als einer der erfolgreichsten Songs in der deutschen Chartgeschichte.

Helene und Shirin lösen ihre Wette ein

In der "Helene Fischer Show", aufgezeichnet am vergangenen Wochenende, lösten Helene Fischer und Shirin David ihre Wettschuld ein, die sie während der letzten "Wetten, dass..?"-Sendung mit Thomas Gottschalk eingegangen waren. Die beiden Sängerinnen hielten ihr Wort und integrierten drei spezielle Sätze in die Show, kurz nachdem sie die neue Version von "Atemlos" performt hatten.