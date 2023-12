Verrücktes Gerücht rund um "Wetten, dass..?": Werden sie Gottschalks Nachfolger?

Nach dem endgültigen Abschied von Thomas Gottschalk von der beliebten ZDF-Show "Wetten, dass..?" brodelt schon wieder die Gerüchteküche über mögliche Nachfolger. Nun hat sich auch das ZDF selbst zu Wort gemeldet.

Die am 25. November 2023 ausgestrahle "Wetten, dass..?"-Sendung mit Thomas Gottschalks sollte eigentlich die letzte sein. Doch jetzt gibt es schon wieder Gerüchte über eine mögliche Weiterführung.

Gerüchte um mögliche Nachfolger

Kaulitz-Brüder heizen Spekulationen an

Die Kaulitz-Brüder, die kürzlich bei der 1Live-Krone für ihren Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausgezeichnet wurden, entfachten die Spekulationen. Tom Kaulitz verkündete während der Dankesrede, dass sie "Wetten, dass..?" übernehmen würden, eine Behauptung, die anfänglich wenig Beachtung fand. In ihrem Podcast thematisierten sie erneut die Sendung, wobei Bill Kaulitz Kritik an Gottschalk übte und Tom die Herausforderung anerkannte, in große Fußstapfen zu treten.