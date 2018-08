Beatsteaks auf dem Szene Openair: Arnim im Interview

Auch nach 23 Jahren gibt es für die Beatsteaks noch Premieren, waren sie doch heuer zum ersten Mal auf dem Szene Openair in Lustenau. Wir trafen Sänger Arnim Teutoburg-Weiß und stellten ihn vor schweren Entscheidungsfragen.

Seit 1995 gibt es die Beatsteaks und erspielten sich den Ruf als eine der größten deutschen Alternative-Rockbands. Heuer waren die Berliner erstmals als Samstags-Headliner auf dem Szene Openair in Lustenau. Wir trafen Sänger, Gittarist und DJ als Fria Diavolo Arnim Teutoburg-Weiß vor dem Konzert und stellten ihn vor schwierigen Entscheidungen – ob er das Zelt oder ein Hotel bevorzugt, lieber “Hand in Hand” oder “I don’t care as long as you sing” auf der Playlist findet, nach einem Konzert Afterparty oder Würstelbude anstehen und ob Ananas und Pizza sich vertragen.