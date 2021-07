all

Bausperre: Lech will den Gemeinde-Ausverkauf stoppen

Der Lecher Bürgermeister Stefan Jochum hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über die beschlossene Bausperre für Investorenmodelle in seiner Gemeinde, aktuelle Themen und die Zukunft des Tourismus in seiner Gemeinde gesprochen.

Den Ausverkauf der Heimat gelte es zu stoppen, meint Bürgermeister Stefan Jochum im Gespräch mit Pascal Pletsch bei "Vorarlberg LIVE". Die Reaktionen seien jedenfalls durchwegs positiv, so Jochum.

Grundsätzlich habe man nichts gegen Investoren, das was diese Investorenmodelle aber so gefährlich mache sei, dass Objekte zu sehr hohen Preisen gekauft, neue Projekte errichtet werden und dann eine Vielzahl an Eigentümern ihre Zimmer, Chalets oder Appartements nicht vermieten wollen. Die Folge sind leerstehende, dunkle Häuser über einen großen Zeitraum des Jahres. Das generiere keine Arbeitsplätze, keine Gemeindeabgaben und keine Bewegung im Ort.

Das ist das Problem an Investorenprojekten

So will Jochum den "Ausverkauf der Heimat" stoppen

Weitere Themen im Gespräch waren das Gemeindezentrum in Lech und ein Ausblick auf die anstehende Sommer- und Wintersaison.

