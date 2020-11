Baurechtliche Verstöße in Lech: Grüne fordern Konsequenzen

Die Betreiber der "Flexenarena" in Lech-Zürs haben im Zuge der Errichtung der Weltcup- und Trainingsstrecke offenbar eine ganze Reihe an Gesetzesübertretung begangen. Die Grünen fordern nun Konsequenzen.

Mehrere Strafverfahren

"Das ist für jede und jeden, der jemals ein Haus gebaut, einen Schopf aufgestellt oder eine Garage errichtet hat besonders empörend, weil in so einem Fall eine Reihe von Sanktionen erfolgen: Baueinstellung, Strafverfahren bis hin zum Abbruchbescheid", kritisiert Kasper. "In Zürs wurde offenbar in Kauf genommen, dass man halt Strafe zahlt und die Bewilligungen hinterher eingeholt werden." Für die Grüne Abgeordnete ein deutliches Zeichen dafür, dass die Strafhöhen viel zu gering sind. „Dieses gesetzeswidrige Verhalten muss spürbare Konsequenzen haben“, so Kasper.