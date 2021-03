Baudeponie Bürserberg: Grüner Umweltsprecher sieht Naturjuwel gefährdet

Die Grünen üben Kritik an der geplanten Bodenaushubdeponie in Bürserberg. Man müsse das Hochplateau Tschengla vor wirtschafltichen Einzelinteressen schützen.

Ein Transportunternehmen aus Brand plant eine 6.000 Quadratmeter große Bodenaushubdeponie direkt beim Wanderparkplatz Tschengla in Bürserberg. Christoph Metzler, der Umweltsprecher der Grünen in Vorarlberg, sieht durch das Vorhaben das Naturjuwel Tschengla gefährdet. Auf der geplanten Deponiefläche befindet sich das sogenannte Toteisloch auf der Dunza, das laut Biotopinventar der Gemeinde Bürserberg höchst schützenswert ist. Die geplante Deponie würde das Biotop auslöschen, so Metzler. Das Flachmoor werde zerstört, nicht nur für die Dauer des Deponiebetriebes, sondern für immer.