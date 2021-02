Barbara Neßler über Tirol: "Entbehrliche" Meldungen

Barbara Neßler, Nationalratsabgeordnete der Grünen, ist sich sicher, dass sich die aktuelle Kritik nicht gegen Tirol, sondern gegen einzelne Akteure im Bundesland richtet.

Die gebürtige Vorarlbergerin, die mit dem Direktmandat der Tiroler Grünen 2019 den Einzug in den Nationalrat geschafft hat, sprach am Montagabend in "Vorarlberg Live" über ihre Einschätzung der aktuellen Situation in Tirol.