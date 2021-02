"Es soll keine Schikane für einen Pendler sein"

Landeshauptmann Markus Wallner war am Montag, dem ersten Tag nach dem Lockdown, bei "Vorarlberg Live" im Studio zu Gast - Großes Thema waren die angekündigten Grenzkontrollen.

Man sei jetzt in einer Situation, in der man aufgrund der viel zitierten Corona-Mutationen und der sanften Öffnung des Lockdowns, nicht genau abschätzen könne, wie die nächsten Wochen laufen werden.

Schutz der Bevölkerung

In den letzten Wochen sei ein relativ hoher Anteil der sogenannten britischen Mutation des Coronavirus in der Schweiz und ebenso in Liechtenstein aufgetaucht. Deshalb seien die Grenzkontrollen und wöchentlichen Tests für Pendler und Grenzgänger keine Schikane, sondern man wolle möglichst verhindern, diese Virusmutationen aus dem benachbarten Ausland einzuschleppen. Die Tests und Kontrollen hätten die Funktion zu Schützen und nicht zu Schikanieren, auch wenn er sich bewußt sei, dass viele Betroffene das im Moment nicht so sehen würden, meint Wallner. Er bitte aber die Pendler um Akzeptanz.